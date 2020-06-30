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Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı

Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.