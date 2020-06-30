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    Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 19:54
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    Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı #1

     

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olduğunu Twitter paylaşımıyla duyurmuştu.

    Berat Albayrak, ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi.

    Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı #2

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