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- Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı
Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşıma gözaltı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.
- DHA
- 30.06.2020 - 19:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olduğunu Twitter paylaşımıyla duyurmuştu.
Berat Albayrak, ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi.
Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi.
GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.