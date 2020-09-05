Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

    Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi'ne ilişkin bir paylaşım yaparak, pandemi sürecinin iyi şekilde atlatılacağını söyledi.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 20:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

     

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Göztepe Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    Bakan Berat Albayrak, pandemi sürecinin sağlık alanındaki atılımlar sayesinde başarıyla atlatıldığını söyledi.

    "HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

    Berat Albayrak, paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

     


    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz #1

    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz #2

    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz #3

    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz #4

    Görüş Bildir