Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi'ne ilişkin bir paylaşım yaparak, pandemi sürecinin iyi şekilde atlatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Göztepe Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Berat Albayrak, pandemi sürecinin sağlık alanındaki atılımlar sayesinde başarıyla atlatıldığını söyledi.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Berat Albayrak, paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.















