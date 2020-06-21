Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı videoda, babası Sadık Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Babalar Günü dolayısıyla bir video paylaştı.

BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Albayrak, videoya "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." notunu düştü.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda, babası Sadık Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

Bakan Albayrak'tan Babalar Günü mesajı VİDEO