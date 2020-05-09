Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Berat Albayrak kendisine destek veren MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ekonomi yönetimine destek mesajı yayınladı.

Mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı savunan Bahçeli, "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine destek veren MHP lideri Bahçeli için teşekkür paylaşımı yaptı.

Bakan Albayrak, Bahçeli'nin destek mesajını "Tüm gayreti ile büyük ve güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım." şeklinde yanıtladı.