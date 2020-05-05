Bakan Albayrak'tan 'Birlikte Başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte Başaracağız' başlığı ile bir paylaşımda bulundu.

"KADINLARIN DİK DURUŞLARI BİZLERE GÜÇ VERİYOR"

Berat Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım’ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var”

Bakan Albayrak: Kadınların, dik duruşları bizlere güç veriyor