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    Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul değerlendirmesi

    Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 11:36
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    Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul değerlendirmesi #1

    Borsa İstanbul, son 11 yılın en iyi ilk çeyreğini yaşıyor...

    Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

    Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'un nisan ve haziran aylarında yükselişe geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "SERMAYE PİYASALARI BÜYÜR, TÜRKİYE BÜYÜR"

    "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!"

    Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul değerlendirmesi #2

    Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul değerlendirmesi #3

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