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    Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine güvenen kazanıyor

    Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 21:36
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    Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine güvenen kazanıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz olarak artmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

    "TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENEN KAZANIYOR"

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

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