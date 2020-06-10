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    Bakan Albayrak'tan, Danıştay Başkanı Yiğit'e ziyaret

    Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 18:37
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    Bakan Albayrak'tan, Danıştay Başkanı Yiğit'e ziyaret

     

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde Danıştay Başkanlığı'na seçilen Zeki Yiğit'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

    "KENDİSİ VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.

    Bakan Albayrak'tan, Danıştay Başkanı Yiğit'e hayırlı olsun ziyareti   -1

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