Bakan Albayrak'tan işletmelere güvence

Bakan Albayrak, devlet olarak devlet olarak tüm işletmelerin arkasında durulacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÇOK BAŞARACAĞIZ"

Bakan Albayrak, "Birlikte Başaracağız" başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz.

Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.



