Bakan Albayrak'tan, şehit 3 asker için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da yaşanan olayla ilgili mesaj yayınladı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, kamyonla taş ocağındaki alana getirildi.

Havai fişekler, boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için başsağlığında bulundu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.