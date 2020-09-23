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    Bakan Berat Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları strateji ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 20:41
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    Bakan Berat Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz

     

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları strateji ve değerlendirme toplantısına katıldı.

    "VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

    Sosyal Medya Hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Berat Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Berat Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz #1

    Bakan Berat Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz #2

     

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