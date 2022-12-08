Bakan Vedat Bilgin, asgari ücretteki ortak beklentiyi açıkladı

TBMM'de konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçtiğimiz ay başında araştırma yaptırdık. Ortalama beklenti 8 bin üzerinde çıktı" dedi.

Yıl sonuna az bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağına dair beklentiler de artıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı konuşmasında asgari ücrette beklentilere dair açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücretli çalışan oranımız yüzde 38"

Bakan Bilgin, "Asgari ücretli çalışan oranımız yüzde 38. Küçümsenecek bir rakam değil, ciddiye almalıyız. Tabi bizim önümüdeki dönemde asgari ücret ile konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada bir rakam telafuz etmem yakışık almaz. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Başka bir fonksiyonu var. Biz ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları düzeyliler buna göre farklılaşıyor. Asgari ücret diğer ücretleri de düzenleyen bir etki yaratıyor. Biz ne kadar gerçekçi bir rakamda belirlersek, emekçilerin ücretleri de oraya çıkacaktır. Asgari ücret en alttaki ücret, ama bunun üstteki ücretleri de düzenleyici etkisinin görülmesi önemlidir.." dedi.

Bakan Bilgin: Asgari ücrette ortalama beklenti 8 bin üzerinde çıktı - Video

"Asgari ücrette ortalama beklenti 8 bin üzerinde çıktı"

Asgari ücrette beklentiyi dile getiren Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz ay başında araştırma yaptırdık. Ortalama beklenti 8 bin üzerinde çıktı. İş verenlerin 7 bin lira civarı çıktı. Asgari ücret ile çalışmayan kesimden ise 7 bin 600 lira rakamı çıktı." ifadelerini kullandı.