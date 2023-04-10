Bakan Çavuşoğlu: Filistin davamızı her zaman savunmaya devam edeceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz hiçbir zaman değişmeyecek” dedi.

İHA

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nın iftar programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi.

İftar öncesinde bir konuşma yapan Çavuşoğlu şunları dedi:

"Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz"

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya da değinen Bakan Çavuşoğlu şunlara değindi:

“İşte Ramazan ayında İsrailliler Mescid-i Aksa’ya girdiler, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden adımlar attılar ve biz bunun karşısında tabii ki sessiz kalmadık. Filistin’i aradık, kendileriyle (İsrail) de görüştük ve bugün saldırılara kalıcı bir şekilde son vermelerini istedik. İslam İşbirliği Teşkilatını topladık ve önemli kararlar aldırdık. Sonuç itibarıyla Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz hiçbir zaman değişmeyecek"

"Gençlerimizin özellikle dış politikamıza verdiği destek her zaman bize güç veriyor"

“Özellikle bu akşam genç kardeşlerimizin aramızda olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlerimizin özellikle dış politikamıza verdiği destek her zaman bize güç veriyor. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selamlarını ve sevgilerini getirdim”

"Tüm Müslümanların, mazlumların hakkını savunan ülke Türkiye'dir"

Cumhuriyet'in ikinci asrını da Türkiye yüzyılı, Türk halkı, Türk dünyası asrı yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon bizler için bir rehberdir. Hep beraber çalışarak Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapacağız. Özellikle dış politikada bugün baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna savaşında barış için çaba sarf eden tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yine Filipinler'den Somali'ye kadar arabuluculuk konusunda en etkili ülke, ülkemiz Türkiye’dir. Suriye, Libya’da istikrarın anahtarı Türkiye’dir. Asırlık hayalimiz olan Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına öncülük eden de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’dir. Bugün dünyada küresel enerji krizi var ama enerji ve lojistikte merkez ülke artık Türkiye'dir. Bugün terörle mücadelede FETÖ ile DEAŞ ile PKK/YPG ile en etkili mücadele edebilen ülke Türkiye'dir. İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı da en etkili mücadele yapan ülke Türkiye'dir. Tüm Müslümanların, mazlumların hakkını savunan ülke Türkiye'dir”

"Yani sizlerin desteğiyle Türkiye, dünyanın her meselesinde söz sahibidir, ön alıcıdır"

Türkiye'nin etrafındaki çok sayıda çatışmaya rağmen normalleşme adımlarıyla tüm kardeş ülkelerle ilişkilerini güçlendirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu şu cümleleri kurdu: