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- Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek, koronavirüs salgını, turizm ve bölgesel konuları ele aldı.
- AA
- 20.05.2020 - 15:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
SALGIN VE BÖLGESEL MESELELER
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede koronavirüs salgını, turizm ve bölgesel konular ele alındı.