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    Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek, koronavirüs salgını, turizm ve bölgesel konuları ele aldı.
    • AA
    • 20.05.2020 - 15:00
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    Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

    SALGIN VE BÖLGESEL MESELELER

    Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede koronavirüs salgını, turizm ve bölgesel konular ele alındı.

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