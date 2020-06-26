Bakan Dönmez, Akkuyu'da 2023 hedefini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci üniteyi 2023'te devreye almak istediklerini söyledi.

Türkiye, nükleer santral çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle temeli atılan santralle ilgili son bilgileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı.

BİRİNCİ ÜNİTEDE HEDEF 2023

Bakan Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak." dedi.

15-16 BİN İNSAN ÇALIŞACAK

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını bildirdi. Dönmez, "Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak." bilgisini paylaştı.

MESLEK LİSELERİNDE NÜKLEER EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptıklarını belirten Dönmez, "Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz." diye konuştu.