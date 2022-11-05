Fatih Dönmez: Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin enerjide bağımsız hale geleceğini belirtti. Dönmez, "Hem karada hem de denizdeki alanları aramaya başladık" dedi.

Programlara katılmak üzere Ardahan'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ardahan Valiliğini ziyaret ederek Vali Hüseyin Öner ile görüştü.

Bakan Dönmez beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Kongre caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Dönmez ziyareti sırasında esnafla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı



Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Konferans salonunda STK temsilcileri, muhtarlar ve sanayici ve iş çevreleriyle bir araya gelen Bakan Dönmez ve beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve milletvekilleri, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.





"Türkiye'nin Yüzyılı'nda Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek"



İHA'nın haberine göre Bakan Dönmez, yaptığı konuşmada, "Hayvancılık potansiyeli yüksek olan Ardahan’da hayvansal atıklardan elde edilecek enerji, başka bir ifadeyle elektriğin bölgenin kalkınmasına ivme sağlayacağını da tespit ettik. Türkiye genelinde bin 700 megawatlık biyokütle ve biyogaz tesisimiz var. Az bir rakam değil ve Avrupa'da da önemli sıralardan birini teşkil ediyoruz ama Ardahan'da maalesef bu alanda çok fazla bir ilerleme kaydedememişiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim'de Türkiye'nin Yüzyılı vizyonunu tüm ulusumuzla, halkımızla paylaşmıştı. İnşallah Türkiye'nin yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin Yüzyılı'nda Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek. Enerjide bağımsız hale getirmek için de kendi kaynaklarımızı arama ve bunu üretime geçirmeyle alakalı projelerimizde hızlanıyoruz, hız veriyoruz. Bu kapsamda da yıllarca ihmal edilmiş, aranmamış hem karada hem de denizdeki alanları aramaya başladık. Rabbim de yüzümüze güldü artık meyvelerini toplama zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor." dedi.





"Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz"

Cumhuriyetin yüzyılında keşfin ateşiyle aydınlatmayı planladıklarını anlatan Bakan Dönmez, oradan çıkan gazı Ardahan'da, Kars'ta ve Edirne'de kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Dönmez, "Üzerinde hassasiyetle çalıştığımız, planladığımız Türkiye'nin bölgesinde bir enerji merkezi olma stratejisini de yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Ve bunu artık sadece biz söylemiyoruz. Bölgemizde kaynak ülkesi olan ülkelerin liderleri aynı şekilde bu enerjiyi, bu doğal gazı talep eden ülkelerin yetkilileri de ifade etmeye başladı. Artık önümüzdeki yıldan itibaren inşallah çalışmalarımızı tamamlayacağız, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da yol haritamızı netleştireceğiz. Niyetimiz hem kaynak ülkeleri hem de bu doğal gaza talip olan ülkeleri bir masa etrafında toplayarak buradaki stratejiyi netleştirmek istiyoruz. Burada tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmek arzusundayız" diye konuştu.

Son 20 yılda enerji alanında 31 bin megavat olan kurulu gücünü 100 bin megavat üzerine çıkardıklarını bildiren Bakan Dönmez, son 20 yılda sadece elektrik üretim amaçlı yapılan yatırımların tutarının neredeyse 100 milyar doları bulduğunu ve yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmasaydı geçen yıl 20 milyar dolarlık enerji ithalatı daha yapılacağını kaydetti.





"Biz vatandaşımıza maliyet artışlarını önemli bir kısmını yansıtmadan rahatlatma yolunu tercih ettik"



Bakan Dönmez, enerji fiyatlarına kamuoyunda eleştiri yapıldığını hatırlatarak, "Bugün Avrupa'da olağanüstü, hiç akla gelmeyecek tedbir önerilere vatandaşları zorlamaya başladılar. Çünkü doğal gaz diğer enerji kaynaklarında tedarikte zorlanıyorlar. Kıtlığı olan bir ürünün hizmetin fiyatının da anormal olarak artmasının etkisini yaşıyorlar. Kriz öncesinde 200 dolarların altına inen doğal gaz fiyatları bugün bin dolarların üzerinde seyrediyor. 2 ay önce bu rakam 2 bin, 2 bin 500 dolar civarındaydı. 10 kat, 15 kat artışları yaşadık. Biz vatandaşımıza maliyet artışlarını önemli bir kısmını yansıtmadan rahatlatma yolunu tercih ettik. Geçtiğimiz yıl elektrik doğal gaz destek tutarları 100 milyar lira civarında seyretti. Bu rakam bu yıl için 2 katından fazla olacak gözüküyor. Yıl sonuna itibariyle bu rakamı netleştirmiş olacağız" dedi.





"Maden ihracat rakamlarımız 600 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 6 milyar dolara çıktı"

"Doğal gaz arzı sağlanan yerleşim birimleri 2002'de 5 ilde 57 yerleşim biriminde doğal gaz kullanılırken bugün 81 ilin tamamında 656 yerleşim merkezinde nüfusun yüzde 65-70'lik kısmı doğal gaza erişmiş durumda" ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Petrol üretiminde 2002'de yıllık 17 milyon varil üretimi bugün 24 milyon varile ulaştı. İnşallah bu rakamları önümüzdeki yıllarda daha da artırmış olacağız. Maden ihracat rakamlarımız 600 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 6 milyar dolara çıktı. 10 kat ihracatımızı artırmışız. 2002´de güneşten elektrik üretimi sıfırdı. Rüzgardan sadece 19 megavat vardı. Bugün güneş enerjisinde kurulu gücümüz 9 bin megavat sınırına ulaştı. Rüzgar enerjisinde 11 bin 200 megavat oldu. Hidroelektrikte ciddi bir başarı elde ettik. 11 bin 673 megavat olan hidroelektrik gücümüzü an itibariyle 31 bin 568 megavata ulaştırdık. Projelerimiz devam edecek. Nükleer enerjide önümüzdeki yıl ilk üniteyi inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Doğal gaz depolama tesislerimiz bu yıl sonuna doğru ki bir tanesini bitirdik açılışını yapacağız. Üç ürünlü maden projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada sizler de görüyorsunuz, hem doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde otoyollarımızın sayısını artırdık, mesafesini artırdık. Köprülerimizi ardı ardına açıyoruz. İnsanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayide ilk yerli otomobilin banttan indirilmesine tanıklık ettik. Havacılıkta, uzay çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar yerli tank ve helikopterlerimiz yakın gelecekte de yerli milli muharebe uçağımızı da filomuza katacağız. Denizaltıları yapmaya çalışıyoruz. Sağlıkta hemen her ilde ilçede dokunduğumuz tesisler var. Adeta otel konforunda hastalarımızı tedavi ediyoruz. Çevre şehircilik alanında sosyal konut projelerine bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde konutu yapıp teslim ettik 250 binlik konutların yakında kuraları çekilecek. Yeni sosyal konut projeleri hayata geçecek bunu 500 bine tamamlayacağız. Millet bahçelerimiz ardı ardına açılıyor. İnşallah halkımızın desteği 2023 seçimlerinde devam ettiğinde Türkiye'nin yüzyılında sadece bölgesinde sözü dinlenen değil, tüm dünyada Türkiye sözü dinlenen bir ülke haline gelecek diyorum."