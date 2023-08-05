Bakan Ersoy, Kapadokya Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını yaptı. Bakan Ersoy, "Tarihten modern sanata her alanda onlarca sergiyi festivalimiz kapsamında sanatseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy açılışın ardından Kapadokya Üniversitesi - Fabrika Yerleşkesinde Eskizden Piksele Dijital Sanat sergisini gezdi.

Kapadokya Fotoğrafları Sergisi açıldı

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali bünyesinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kapadokya Üniversitesi fabrika yerleşkesinde düzenlenen Kapadokya Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eşi Pervin Ersoy, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı değerli hemşehrimiz Gökhan Yazgı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Usta Belgeselci, Fotoğrafçı ve Gezgin, Coşkun Aral tarafından gerçekleştirildi.

Kapadokya Fotoğrafları Sergisi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalimiz bünyesinde düzenlenen "Kapadokya Fotoğrafları Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdik. Tarihten modern sanata her alanda onlarca sergiyi festivalimiz kapsamında sanatseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

"Sergiye tüm sanatseverleri davet ediyorum"

Bakan Ersoy daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ürgüp ilçemiz Mahzen’de Yeni Medya: Eskizden Pisiksele Dijital Sanat" sergisini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalimizin “Eskizden Piksele Dijital Sanat” sergisini ziyaret ettik. Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden yeni medya sanatçılarının farklı disiplinlerdeki eserlerinden oluşan karma bir seçkinin yer aldığı sergiye tüm sanatseverleri davet ediyorum." dedi.

"Sanat ve kültür bir araya geliyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bugün Nevşehir’de Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte "Kapadokya Fotoğrafları Sergisi" açılışını gerçekleştirdik. Nevşehir'deki bu muhteşem festivalde sanat ve kültür bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.