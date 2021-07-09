Bakan Fahrettin Koca'dan hayvan hakları yasası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili köpeğinin de yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Sevgi bizim en insanca özelliğimiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndan geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"SEVGİ, EN İNSANCA ÖZELLİĞİMİZ"

Koca, köpeği ile çekildiği fotoğrafı paylaşırken "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım" ifadelerini kullandı.