Bakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliği süreci açıklaması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında, "Türkiye, 2020 Madrid Zirvesi'nde, 2023 Vilnius NATO Zirvesi'nde vardığı mutabıklara, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Burada çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen konular, yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde durum ilerlemekte." dedi.

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İngiltere'nin, Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ortaklarından olduğunu belirten Bakan Fidan, iki ülkenin, NATO'nun önemli müttefiki olduğunu söyledi.

Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler

Bakan Fidan, Türkiye ile İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) dışında yer alan küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa aktörü olduğunu vurguladı.

Mevkidaşı Cleverly ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilere dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bakan Fidan, iki ülkenin 2007'den bu yana stratejik ortak olduğunu ve Ankara ile Londra arasındaki ikili ilişkilerin her alanda derinleşerek geliştiğini dile getirdi.

Bakan Fidan, iki ülke arasında üst düzey temasların devamına önem verdiklerini, Tatlıdil Forumu'nun 8'inci toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ve bu vesileyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı da Türkiye'de misafir etmek istediklerini mevkidaşına ilettiğini aktardı.

"Ticaretimizi çeşitlendirmek için karşılıklı olarak tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız"

İngiltere'nin, Türkiye'nin ihracatında 4'üncü sırada yer alan önemli bir ortakları olduğuna işaret eden Fidan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl, 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize de yaklaşmış bulunmaktayız. Ticaretimizi çeşitlendirmek için karşılıklı olarak tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin 7'nci toplantısını ülkemizde düzenleyeceğiz. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmeye yönelik ön hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Müzakereleri başlatarak hızla sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz."

Fidan, iki ülke arasında turizm alanında da verimli bir işbirliği bulunduğunu, İngiltere'nin Türkiye'ye en çok turist gönderen 3'üncü ülke sırasına yükseldiğini belirtti.

İngiltere ile savunma sanayisinde işbirliğine de önem verdiklerinin altını çizen Fidan, Cleverly ile yaptıkları görüşmede, bu alandaki stratejik işbirliğini somut projeler üzerinden ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Düzensiz göçün yönetilmesi için kararlılık vurgusu

Fidan, İngiltere'yi terörizmle mücadelede müttefik olarak değerlendirdiklerini, bu konuda ortak hareket etmek istediklerini, terörizmle mücadele hakkındaki görüşlerini mevkidaşına aktardığını ve Türkiye'nin beklentilerini de yinelediğini söyledi.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, düzensiz göçle mücadele konusunu da ele aldıklarını dile getiren Fidan, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün yönetilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını, İngiltere'nin de bu alanda ortak çalıştıkları ülkelerden biri olduğunu belirtti.

"Türkiye, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır"

İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkındaki soruyu da cevaplayan Bakan Fidan, "Türkiye, 2020 Madrid Zirvesi'nde, 2023 Vilnius NATO Zirvesi'nde vardığı mutabıklara, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Burada çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen konular, yükümlülükler bunlar, bu belli. Bu konu çerçevesinde durum ilerlemekte." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, Kıbrıs meselesi, Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüştüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'a garantör ülke olarak Birleşik Krallık'ın önemli bir konumu bulunmakta. Bununla bağlantılı konular ve son dönemde Ada'da yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz (Tahıl) Girişimi'nin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımızla gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz."

Gelecek dönemde de İngiltere makamlarıyla istişarelerini en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Fidan, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında iki ülkenin ortak hareket ederek yakın işbirliğini sürdürmesinin önem taşıdığını kaydetti.

"Türkiye olarak Sudan'a ne yapabiliriz, hep onun arayışı içinde olduk"

Bakan Fidan, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile yaptığı görüşmede gündeme gelen konular ve Libya'daki sel felaketine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Sudan'daki iç savaşın kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimiz bu değerli ve kadim ülkeye (Sudan) ne yapabiliriz, hep onun arayışı içinde olduk. Savaşın taraflarının ikisiyle de temaslarımız devam etmekte. Hem ikili düzeyde hem de uluslararası düzeyde savaşı sonlandırmaya yönelik bütün çabaları desteklemekteyiz. Bunların içerisinde mümkün olduğunca yer almaktayız. Gerek direkt gerek dolaylı bütün çalışmalarda rol alma konusunda bir kararlılığımız var. Tabii hedef, nihai barışı getirmek olmakla birlikte savaş esnasında yaşanan insani dramlara da sessiz kalmıyoruz."

Türkiye'nin, Sudan'da nihai barışın sağlanmasına yönelik çabalara verdiği desteğin yanı sıra insani dramlara da sessiz kalmadığının altını çizen Bakan Fidan, ülkede yaşanan insani krizlere hem devlet imkanlarıyla hem de Türk sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl müdahale edebileceklerinin arayışı içinde olduklarını kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız Sudan'a her türlü insani yardımı ve desteği vermekte kararlı"

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'daki insani durum konusunda çok yüksek bir hassasiyeti olduğunu ve Burhan ile yapılan görüşmede de bu durum başta olmak üzere çeşitli konuların gündeme geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"Özellikle şu anda çeşitli mecralarda bulunan barış görüşmeleri ne aşamada, onlar ele alındı. Sudan'daki insani, ekonomik ve diğer krize, savaş sürerken Türkiye ne derece yardımda bulunabilir, o konular gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sudan'a her türlü insani yardımı ve desteği vermekte kararlı olduğumuzu bir kez daha yineledi. Aynı zamanda eğer barış için yapabileceğimiz bir hizmet varsa, onun için de her zaman hazır konusu vurgulandı. Bununla ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor."

Yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini yineleyen Bakan Fidan, Türkiye'nin ilk yardımlarını dün bu ülkeye ilettiklerini belirtti. Bakan Fidan, bu kapsamda 3 askeri kargo uçağının Libya'ya gönderildiğini, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma botunun da bu ülkeye gittiğini aktardı.

"Türkiye'ye karşı tepkiler bulunduğu yönündeki iddiaları en iyi cevabı Libyalılar verdi"

Libya'ya gıda, hijyen kolisi, çadır, battaniye ve benzeri acil ihtiyaç malzemesi de gönderildiğini söyleyen Fidan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerin de yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını gözetmek üzere afet bölgesinde gittiğini dile getirdi.

Fidan, Büyükelçi Yılmaz ve Libya tarafının talepleri doğrultusunda hazırlanan ek insani yardımların bu ülkeye sevk edildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Libya'dan gelebilecek ilave yardım taleplerini de elden geldiğince karşılamayı sürdüreceğiz. Bu afet, ülkenin doğusunda yaşandı ancak hem doğu hem de batıdaki Libyalı kardeşlerimiz ülkemizden ortak yardım çağrılarında bulundular. Libya'da birlik ve bütünlüğün temin edilemeyeceği ve Türkiye'ye karşı tepkiler bulunduğu yönündeki iddialara da en iyi cevabı kendileri vermiş oldular. Kardeş Libya halkını, bu nedenle bir bütün olarak kucaklamaktayız."

Bakan Fidan, Fas'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Fas hükümeti ve halkına da başsağlığı diledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)