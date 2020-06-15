Bakan Gül: Duruşmalar yarından itibaren başlayacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs salgını sonrası dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül koronavirüs nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Gül, "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız." dedi.

"DÜZENLEME AF DEĞİL"

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı ayrıca, "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur." diye konuştu.

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