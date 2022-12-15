Bakan Kirişci'den biyoçeşitlilik için küresel eylem çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin azalmasını tersine döndürebilmek için küresel bir eyleme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde "Ekolojik Uygarlık-Dünyadaki Tüm Yaşam İçin Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" oturumunda konuşma yaptı.

İklim değişikliği, salgın, kirlilik gibi sorunların gelir kaynaklarını, doğayı ciddi anlamda tehdit ettiğini belirten Kirişci, bu sorunların ancak entegre bir yaklaşımla çözülebileceğini kaydetti. Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir eyleme ihtiyacımız var"

“Bizler şu anda biyolojik çeşitliliğin önemi ve değerinin daha fazla farkındayız. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının öneminin daha da farkındayız ancak maalesef eğer kalkınmaya yönelik eylemlerimiz doğa ile uyumlu olmazsa çok büyük kayıplar vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla küresel bir eyleme ihtiyacımız var ve aynı zamanda ulusal tedbirlere de ihtiyacımız var ki biyolojik çeşitliliğin azalmasını tersine döndürebilelim.”

Türkiye’nin COP-15’in aktif bir katılımcısı olduğunu ve bir sonraki COP-16 toplantısına Antalya’da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kirişci, Türkiye'nin bu doğrultudaki çalışmaları en üst düzeyde sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.







“Biyolojik çeşitliliği korumak üzere hemen erişilebilir hedefli eylemler alalım”

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğuna işaret eden Kirişci, bunun sorumluluğunun farkında olarak bu çeşitliliği korumaya ve gelecek nesillere bırakmaya devam edeceklerini söyledi.

Biyolojik çeşitliliği korumayı ulusal kalkınma planlarına dahil ettiklerini vurgulayan Kirişci, “Bir ulusal politika olarak biyolojik çeşitliliğin entegrasyonu ve ana akımlaştırmasını tüm sektörlerde destekliyoruz ve Türkiye’de yapılan yatırımların önemli bir unsuru olarak bunu kabul ediyoruz.” diye konuştu.

Kirişci, deniz ve kıta ekosistemlerinin dayanıklılığının artırılması, tehlike altındaki türlerin yok olmasının engellenmesi ve sağlıklı nüfus için binlerce yıllık geleneksel kültür ve bilgilerin ışığında projeler, eylem planları hazırladıklarının altını çizdi.

"Hemen erişilebilir hedefli eylemler alalım"

AA'nın haberine göre, Türkiye olarak küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinde sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Kirişci, “Herkese şu çağrıda bulunuyorum; biyolojik çeşitliliği, doğayı ve insanları korumak üzere hemen erişilebilir hedefli eylemler alalım." dedi.

Kirişci, adil ve eşitlikçi bir dünya için insanların tüm varlıklarla gelecekte uyum içinde yaşaması gerektiğini kaydetti.