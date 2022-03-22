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    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek'i paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' nedeniyle gönüllü görev yapan 6 yaşındaki down sendromlu Doktor Melek'in videosunu paylaştı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 04:14
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    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek'i paylaştı

    Bakan Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Twitter hesabından video paylaştı.

    DOKTOR MELEK

    Koca, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü görev yapan Doktor Melek'in olduğu videoya "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği 'çocuk doktor' oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek’e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz" notunu ekledi.

    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek'i paylaştı - Video

    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek i paylaştı #1

    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek i paylaştı #2

    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek i paylaştı #3

    Bakan Koca 6 yaşındaki down sendromlu Melek i paylaştı #4


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