Bakan Koca, Gaziantep'te ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçi üstü kirli diye ambulansa binmek istememişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o işçiyi twitterdan paylaştı.

Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken görüntü binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

"AMBULANSIN HASTADAN KIYMETLİ OLDUĞU GÜNLERİ UNUTUN GİTSİN"

Görüntüyü paylaşan Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.





"AMBULANS SİZİ ALMAYA GELİYOR DİYE TERTEMİZ"

Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandı.





"BİRŞEYİM YOK" DEYİP BİNMEK İSTEMEDİ

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip “Bir şeyim yok” diyerek binmek istememesi izleyenlerin yüreğini burktu.



