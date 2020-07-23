Bakan Koca günün korona tablosunu paylaştı

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Türkiye'de koronavirüs salgınında 18 kişi daha hayatını kaybetti. Bugün 913 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün güncellenmiş koronavirüs tablosunu Twitter hesabından bir paylaşımla açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Bugün 913 kişiye korona tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

"İYİLEŞENLERİN SAYISI YENİ VAKALARDAN FAZLA"

Bakan Koca tabloyu, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." notuyla paylaştı.