Bakan Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1083 yeni vaka tespit edildi. Virüs 18 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenmiş koronavirüs tablosunu yine Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 46 bin test sonucu 1083 yeni vaka daha tespit edildi.

Tedavi altındaki 18 kişi yaşamını yitirirken, 994 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

"YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ"

Bakan Koca tabloyu, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." notuyla paylaştı.