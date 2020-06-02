Dolar
6.8067
-0.0484%
Euro
7.5774
0.1162%
Altın
1738.35
-0.0753%
Borsa
107266.19
1.6543%
G. Altın
380.568
-0.0955%
Bitcoin
68796.73
5.0847%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C

    Bakan Koca, hayatını kaybeten Tuğba hemşireyi andı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 04:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bakan Koca, hayatını kaybeten Tuğba hemşireyi andı

     

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 2015 yılında kanseri yenen hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

    KANSERİ YENDİ, KORONAYA YENİLDİ

    Bakan Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı koronavirüs sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız." İfadelerini kullandı.

     

     

    Görüş Bildir