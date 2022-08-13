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    Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 22:45
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 23:01
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    Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

    Sağlık çalışanlarının merakla beklediği "Ek Ödeme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

    "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz"

    Beyaz Reform etiketi altında resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca ise, "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Beyaz Reform

    "Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması"

    Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun. Beyaz Reform" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter #1

    Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter #2


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