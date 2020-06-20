Bakan Koca: Salgın riski ortadan kalkmadı

Sağlık Bakanı Koca: "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır.

Sağlık Bakanı Koca: "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır.

Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz.

Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİ

Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor: vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."

Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...