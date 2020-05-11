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    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz' dedi.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 23:35
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    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden Anneler Günü ile ilgili olarak videolu yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz."

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

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