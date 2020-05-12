Bakan Koca'dan AVM uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi.

Türkiye, koronavirüse karşı verdiği mücadelenin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlıyor.

Hükümet tarafından uygulanan başarılı tedbirler sonucu ölü ve vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu mücadele sonucu Türkiye, dün "Kontrollü sosyal hayat" dönemine geçti.

AVM'LERE AKIN ETTİLER

Bu kapsamda dün alışveriş merkezleri yeniden açıldı.

Kontrollü sosyal hayat dönemi ile birlikte birçok kişi evlerinden çıkarak açılan AVM'lere akın etti ve tedirgin eden görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN KOCA, AVM'LERDE OLUŞAN KALABALIĞI ELEŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AVM'lerde oluşan görüntülere tepki gösterdi.

AVM önlerinde uzun kuyruklar ve yığılmalar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde AVM önünde bekleyenlerden oluşan uzun kuyruk VİDEO