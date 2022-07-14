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    Bakan Koca'dan Datça'da çıkan yangınla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça'da çıkan yangından 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin taburcu edildiğini söyledi.
    • 14.07.2022 - 07:14
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    Bakan Koca'dan Datça'da çıkan yangınla ilgili açıklama

    Muğla Datça'da dün meydana gelen yangın sonrası söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Yangın ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

    "84 sağlık personelimiz, 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracı görev başında"

    İHA'nın haberine göre Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca dan Datça da çıkan yangınla ilgili açıklama #1


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