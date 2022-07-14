Bakan Koca'dan Datça'da çıkan yangınla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça'da çıkan yangından 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin taburcu edildiğini söyledi.

Muğla Datça'da dün meydana gelen yangın sonrası söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangın ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

"84 sağlık personelimiz, 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracı görev başında"

İHA'nın haberine göre Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.



