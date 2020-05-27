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Bakan Koca'dan gençlere ve yaşlılara çağrı: Sabırlı olun

Bakan Koca'dan gençlere ve yaşlılara çağrı: Sabırlı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş ve altı genç ve çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için devam ettiğini hatırlatarak, biraz daha sabretmelerini istedi.