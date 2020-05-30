Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe vurgusu

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe vurgusu

En Son Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. El hijyenine daha fazla önem verin." dedi.

Koronavirüsle etkili mücadelenin sonuçlarını almaya başlayan Türkiye'de kademeli şekilde normalleşmeye geçildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafenin birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dışarıdayken maske takılmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, en hijyenine daha fazla önem verilmesini vurguladı.

Koca'nın mesajı şu şekilde:

"İKİ TEDBİR BİRLİKTEYKEN TAM TEDBİRDİR"

"Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı."