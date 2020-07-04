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    Bakan Koca'nın düğün uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
    • AA
    • 04.07.2020 - 22:01
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    Bakan Koca'nın düğün uyarısı #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.

    "MEYDANI GELİNLE DAMADA BIRAKIN"

    Paylaşımında, "Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı.

    Koca, gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti." haberini paylaştı.

    Bakan Koca'nın düğün uyarısı #2

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