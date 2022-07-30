Ordu'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek, ona hizmet etmek bizim boynumuzu borcu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu’da toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Kurum, 2023 seçimlerinin kritik öneme sahip olduğunu hatırlatarak, “Yeni bin yılın güçlü Türkiye’sini aziz milletimizle kuracağız” dedi.

Toplam yatırım bedeli 2 milyar 500 milyon lira olan 65 eserin açılış töreni için Ordu’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, geleceğin marka şehirleri için canla başla çalıştıklarını belirterek şehre dev yatırımlar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, millet bahçeleri ve park projelerini yapmayı sürdüreceklerinin de sözünü verdi.

“Önümüzdeki ay; sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacak"

“Bu aziz şehrin güzel insanlarını sellerde, afetlerde yalnız bırakmadık. Yan yana olduk, gönül gönüle olduk. Sizlere; yeni yuvalar sunduk, yeni iş yerleri sunduk, sunmaya da devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Kurum, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacağını müjdeledi.

Bakan Kurum: Yeni bin yılın güçlü Türkiye’sini kuracağız - Video

“Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek, ona hizmet etmek bizim boynumuzu borcu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol yürümekten gurur, onur ve şeref duyduklarının altını çizen Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek, ona hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü O; güçlü, onurlu, vakur, büyük Türkiye’nin mimarı! Çünkü O; müjdelerin, güzelliğin, umudun habercisi. Çünkü O; bu cennet vatanı, bu aziz milleti yarınlara, istikbale taşıyacak lider!” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, yeni bir rekorla destekleyeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 seçimlerinin Türkiye için en önemli kavşak noktası olduğunu anımsatarak, şunları ifade etti:

“İnşallah hep birlikte; 2023 seçimleri için, gece gündüz demeden çalışacağız. 19 ilçemizde çalınmadık kapı, girilmedik hane bırakmayacağız. 772 mahallemizin tamamında, bütün gönüllere dokunacağız. 2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakımızla birlikte Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, yeni bir rekorla destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızla yeni bin yılın güçlü Türkiye’sini aziz milletimizle kuracağız. Bu canlar bu bedende olduğu sürece biz de aziz milletimiz için çalışmaya proje üretmeye devam edeceğiz.”



























