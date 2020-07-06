Bakan Kurum'dan, İyi Partili Aylin Cesur'a Salda tepkisi

Salda ile ilgili sözleri kınadığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız." dedi.

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirmek için tepki çeken ifadelere imza attı.

Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız." dedi.

"HELE BİR BAYAN MİLLETVEKİLİNİN..."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda yaptığı konuşmada Cesur'a tepki gösterdi.

Bakan Kurum, bir gazetecinin İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un Salda Gölü ilgili tepki çeken açıklamasını hatırlatması üzerine, "Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben milletvekilimizin hele hele bir bayan milletvekilimizin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum.

"TÜM DOĞAL ALANLARIMIZI EDEBİMİZLE KORUYACAĞIZ"

Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız. Gelecek nesillere bize bırakılmış mirasları çocuklarımıza koruyarak aktaracağız. Vekilimize de tavsiyemiz edebini korumasıdır ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal sözler VİDEO

"TÜRKİYE'Yİ YEŞİL AĞLARLA ÖRÜYORUZ"

Kurum, bakanlık olarak yaptıkları modellemeler sonucunda; ulaşımdan kaynaklanan hava kirleticileri miktarlarının yaklaşık yüzde 85 oranında azaldığını tespit ettiklerini kaydetti. Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Salgın sonrası yeni dünya düzeninde; Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturuyoruz. 22 ilimizde uygulamaya başladığımız ekolojik koridorlar; gölleri, doğal alanları, milli parkları, akarsuları, bisiklet yolları ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak. Ekolojik koridorların önemli bir parçası olan millet bahçesi projelerimizin açılışlarını gerçekleştirmeye başladık. Bugün 23 tanesini açtık, devam eden 184 adet millet bahçesi projemiz var.





"HEDEFİMİZ 81 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN"



Bittiği zaman 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak istiyoruz. Hedefimiz 81 milyon metrekare yeşil alan inşası gerçekleştirmek ve şehirlerimizde bu 22 adet ekolojik koridoru da oluşturmaktır. Pandemi sürecinde görüldü ki doğal alanlar, virüsün yayılmasını engelliyor, adeta bir tampon etkisi gösteriyor. Bu sebeple; korunan alan büyüklüğümüzü OECD ortalaması olan yüzde 17’ye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."