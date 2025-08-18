Bakan müjdeyi verdi: Yeni raylı sistem hattı geliyor! Tam 32 kilometre uzunluğunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye genelinde ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirilen projelerin müjdesini vermeye devam ediyor.

Bakan Uraloğlu hayata geçirilmeye devam eden raylı sistem hatlarına bir yenisi daha eklenmesi için çalışmaların başladığının müjdesini verdi.

Yaklaşık 32 kilometre olacak Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ilçelerindeki 500 bin kişiye hizmet vererek, otogar ve havalimanı gibi önemli noktalarda istasyonları olacağı vurgulandı.

TRABZONLULAR RAHAT EDECEK!

Söz konusu projeyle birlikte, Akçaabat'tan başlayıp Yomra merkeze ulaşacak 31 istasyonlu kent içi raylı sistem Trabzon'a kazandırılacağı paylaşıldı.

Akyazı ile havalimanı arasındaki ilk etabı 15,5 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Trabzon Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verildiğini vurguladı.

Söz konusu hatta trenler 9 set halinde 5,5 dakikada bir işleyecek. Trafiği hafifletmesi beklenen projenin Akyazı havalimanı arasında 22 dakika, Akçaabat Yomra arasında ise 48 dakikada vatandaşlar seyahat edebilecek.