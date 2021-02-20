Bakan Murat Kurum: Fikirtepe'de 15 bin konutluk projemiz başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'de 60 bin vatandaş için 15 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Şile Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan Şile Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına değinerek 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından çalışmaları süratli bir şekilde başlattıklarını anlattı.

"İnşallah Pazartesi günü İzmir'de gerek yerindeki dönüşümler, gerekse rezerv alanındaki dönüşümler için Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 1844 konutun temelini atacağız." diyen Kurum, mart sonuna kadar 5 bin konutun temelini atarak ağustos itibarıyla da teslimlere başlayacaklarını kaydetti.

FİKİRTEPE'DE 15 BİN KONUTLUK PROJE BAŞLIYOR

Kurum, şöyle devam etti:

"Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak inşallah güzel İzmirimiz için de aynı anlayışla hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştirip vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara yerleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da gerek Roman vatandaşlarımızın Çatalca'da yerinde dönüşümü gerekse İstanbulumuzun 39 ilçesindeki riskli alanlardaki dönüşüm projeleri olsun toplamda 64 riskli alanda, 117 bin konutun dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin konutun proje ve inşa çalışmaları devam etmektedir. Fikirtepe'de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren 15 bin konutluk Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da yeni master planımızı hazırladık ve bu plan çerçevesinde imar planı hazırlığı tamamlandı. İnşallah askı süresinin tamamlanması müteakip yeni Fikirtepe projesini artık etaplar halinde mart ayı itibariyle inşa sürecine başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza, kentsel dönüşümde mağdur vatandaşlarımıza en kısa zamanda konutlarına yerleştirecek adımları da atıyor olacağız. Esenler'de de 60 bin konutluk çok önemli bir proje yürütüyoruz."

Kentsel dönüşüm kredileriyle ilgili bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımızın kendi evlerini yenilemeleri durumunda 125 bin lira olan kredi tutarını 200 bin liraya yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon TL'ye çıkardık. 'Evimi yeniden yapmak yerine güçlendirme yapmak istiyorum' diyen vatandaşlar için de 50 bin lira olan kentsel dönüşüm kredisini 80 bin liraya kadar çıkardık. Son yaptığımız KDV indirimden sonra da ülkemizin her yerinde kentsel dönüşüm daha hızlı ve kararlı şekilde gidecek." ifadelerini kullandı.

ŞİLE'DEKİ ÇALIŞMALAR

Şile'de vatandaşların rahatlıkla gezip zaman geçirebilecekleri bir projeyi hayata geçireceklerini, sahile ve ilçeye yakışmayan yapıların ortadan kaldırılacağını ve bu yapıların yerine doğal malzemelerle vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar oluşturacaklarını belirten Kurum, "Şile'de sahil düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız projeyi en kısa zamanda hazırlayacak ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısa zamanda sezona yetiştirmek için Mayıs ve Haziran ayına kadar da projeyi yapıp İstanbulumuzun hizmetine sunuyor olacağız. Yeşilimizi Şile'de daha da artırmak adına Millet Bahçelerini projelendiriyoruz. Ballı bey Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alanı İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Şile Belediyesi ortaklaşa bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştirecek. Ağva'da 54 bin 500 metrekarelik alanda Tabiat Parkı yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

176. yıllık Şile Feneri'nin restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanmak üzere olduğunu da belirten Kurum, "Şile Feneri etrafında bir proje gerçekleştireceğiz. Fenerin siluetine zarar veren binaların kaldırılması ve etrafında düzenlemelere ilişkin Şile Belediyesi ve Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü arasında bir proje gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Vatandaşları mağdur etmeden bu çalışmaları yapacaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kumbaba, Ahmetli ve Ağva'da, Yakuplu Caddesi'nde 'Prestij Sokaklar' oluşturacağız. Bu sokaklarda kaldırımlar, aydınlatma, otopark alanları ve yeşil alanların düzenlemesini asfalt çalışması ile birlikte yaklaşık 12 milyon liralık bir projeyi bir kısmını hibe bir kısmını da kredi olmak üzere Şile Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriyor olacak. Ayrıca Şile, Çatalca ve Silivri'de kadastro çalışmaları nedeniyle dava konusu edilen yerlerde 20 yıl süreli zilliyetlikle ilgili problemler vardı. Bu probleme ilişkin yapmış olduğumuz düzenlemede 20 yıllık kullanımı vatandaşımız tarafından belgelenmek kaydıyla biz açılan davalardan feragat edeceğiz. Vatandaşımız tapularını kavuşmuş olacak. Tapuların alınmasına müteakip o alanda gerekli çalışmaları belediye ve bakanlığımızla ortak bir şekilde yürütüyor olacak. Darlık ve Esenceli köylerimizde mülkiyet problemine ilişkin iskan çalışması kapsamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Oradaki sorunu da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüyoruz. Orada da sorunları en kısa şekilde hallederek vatandaşlara tapularını vermiş olacağız."