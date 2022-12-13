Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.

"Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak"

AA'nın haberine göre Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."