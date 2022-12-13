Petrol
80.7
3.47%
Euro
19.8038
0.86%
Dolar
18.64
0.02%
Altın
1.085
1.79%
Borsa
5256
1.21%
Bitcoin
334.455
3.79%
BTXN Coin
5.29
5.80%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Bakan Nebati'den "asgari ücrette vergi" iddiası açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak." ifadesini kullandı.
    • 13.12.2022 - 22:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiası açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.

    "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak"

    AA'nın haberine göre Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."

    Bakan Nebati den 'asgari ücrette vergi' iddiası açıklaması #1


    Muğla'da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi
    İç Haber

    Muğla'da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı
    Gündem

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir