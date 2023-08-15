Bakan Özhaseki'den 'Türkiye'de sıcaklık rekoru' açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı” dedi.

İHA

Yurtta görülen sıcaklıklar birçok ilçede etkisini sürdürüyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den de, sosyal medya hesabından Türkiye'deki sıcaklıklarla ilgili bir paylaşım geldi.

"En yüksek sıcaklık Eskişehir'de ölçüldü"

Bakan Özhaseki yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 C ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 C ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü” ifadelerini kullandı.

"Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum"

Vatandaşları emisyona karşı duyarlı olmaya çağıran Özhaseki, “Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.