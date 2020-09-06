Bakan Pakdemirli: 24 orman yangınının 3'ü devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün yurt genelinde 24 orman yangını çıkarken, bunlardan 13 tanesinin kontrol altına alındığını, 8'inin de tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor." dedi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili, "Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti." ifadelerini kullandı.