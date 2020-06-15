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Bakan Pekcan: 35 bin 370 parti ürünü denetlendi

Bakan Pekcan: 35 bin 370 parti ürünü denetlendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik, 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. 43,6 milyon lira ceza uygulandı.