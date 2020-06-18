Bakan Selçuk: Karneler e-okul üzerinden alınabilecek

Okulların 19 Haziran'a kadar açılmasının büyük sorunları da beraberinde getireceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de okullar kapatıldı, uzaktan eğitime geçiş yapıldı. Karnelerin nasıl alınacağına dair sorular da gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu AA Editör Masası'nda "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık." dedi.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KARNELERİ, E-OKUL'DAN ALINABİLECEK

Sözü karnelere getiren Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

"OKULLARI AÇSAYDIK, DEVASA SORUNLARIMIZ OLACAKTI"

EBA TV'nin 28 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Selçuk ayrıca, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.

UZUN YAZ TATİLİ, TELAFİYİ ZORLAŞTIRIYOR

Selçuk, uzun süreli yaz tatilindeki tehlikeye dikkat çekerek, "Yaz tatili ne kadar uzun olursa bir sonraki senin telafisi o kadar zor oluyor. Unutmayı telafi etmek zaman ister, kayıp olur. O yüzden yazı verimli geçirmemiz lazım. Türkiye'deki herkes 'Benim şuna ihtiyacım var' deyip bulamadığı hiçbir şey olamaz.

"KİTAPLARI HEMEN OKULLARA VE VELİLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Biz her şeyi sunalım. Ortaokul çocuklarımıza aplikasyonlar geliyor, liseler için farklı uygulamalarımız var. Her gün yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri vereceğiz. Kitapları pazartesi, salı günü tanıtacağız ve hemen okullar velilere ulaştıracağız. Temmuz'da herkesin eline ulaşmış olacak." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı, telafi eğitiminin zorunlu olmadığını da sözlerine ekledi.