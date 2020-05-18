Bakan Selçuk, öğrencilerin canlı sınıfına bağlandı

Ortaokul öğrencileriyle canlı sınıfta bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, fotoğrafı "Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi" notuyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere bir sürpriz yaptı.

Bakan Selçuk, İzmir Menemen Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersini işledikleri "canlı sınıfa" bağlandı.

Daha sonra Selçuk, Twitter'dan, konuk olduğu 6. sınıfların "canlı sınıf" derslerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"ESKİDEN SINIFA MÜFETTİŞ GİRERDİ"

Selçuk, "Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. Üç, beş soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık.

O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum." değerlendirmesinde bulundu.