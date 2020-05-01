İnternet ortamında gerçekleştirilen görüşmede, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da görev yapan yüzlerce meslektaşıyla video konferansla buluştu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, görüşme koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, buluşmaya Bakanlık'takı toplantı salonundan, Sakarya'daki idareci ve öğretmenler ise evlerinden katıldı.

ÖĞRETMENLİK FEDAKARLIK MESLEĞİ

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin verileri paylaşan ve Sakarya'daki çalışmalar hakkında bilgi alan Selçuk, öğretmenliğin bir fedakarlık mesleği olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, Sakarya'daki meslektaşlarıyla buluştu VİDEO

ÖĞRETMENLERE "SÜREKLİ KENDİNİZİ GELİŞTİRİN" TAVSİYESİ

Öğretmenlerden sürekli kendilerini geliştirmelerini, yeni şeyler öğrenerek eğitim sürecine yansıtmalarını isteyen Selçuk, yerel düzeyde ihtiyaçlara göre alınacak hizmet içi eğitimlerin şekillendirilebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, meslektaşlarına hitaben yaptığı kısa konuşmanın ardından öğretmenleri dinledi. Her branştan öğretmenler, kendi alanlarına dair bilgileri aktardı, veliler ve öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin mesajlarını da Ziya Selçuk'a iletti.

BAKAN SELÇUK'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bu arada buluşma sırasında, Sakarya'da görev yapan öğretmenler Selçuk'a doğum günü sürprizi yaptı.

Öğretmenler, 1 Mayıs 1961'de dünyaya gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yeni yaşını türkü söyleyerek kutladı. "Türküleri çok sevdiğinizi biliyoruz." diyen öğretmenler, Ziya Selçuk'a doğum günü hediyesi olarak Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü armağan etti.

Bağlama eşliğinde türküyü seslendiren öğretmenlere Selçuk da eşlik etti.