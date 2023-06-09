Bakan Şimşek'ten, BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'na kutlama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu, yeni görevinden dolayı kutladı.

AA

Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kavcıoğlu'nu kutlayarak şöyle dedi:

"30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum"

"Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim."

Bakan Şimşek ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan için de bir kutlama mesajı paylaştı.

"Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları yazdı: