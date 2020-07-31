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Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

Süleyman Soylu, bu Kurban Bayramı'nda da Şırnak'da 2 bin metre yükseklikteki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde askerlerle saf tuttu.