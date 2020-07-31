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    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

    Süleyman Soylu, bu Kurban Bayramı'nda da Şırnak'da 2 bin metre yükseklikteki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde askerlerle saf tuttu.
    • AA
    • 31.07.2020 - 08:54
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    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

    Yurt içi ve sınır ötesi harekatlarda görev yapan binlerce asker, Kurban Bayramı'nı da vatan nöbetinde geçiriyor.

    Türkiye'nin bölgesinde artan tehditlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan binlerce Mehmetçik için bu bayram da en büyük bayram, Türk halkının bayramı güven ve huzurla geçirmesi olacak.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya gelip bayram namazı kıldı.

    "KAHRAMANLARIMIZLA BAYRAMLAŞIYORUZ"

    Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu "Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı #1

    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı #2

    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı #3

    Bakan Soylu, bayram namazını Mehmetçik'le kıldı #4

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