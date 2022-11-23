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    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin

    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'ye depremin yaşandığı bölgeye giderek son gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı.
    • 23.11.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 08:47
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    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9'luk deprem çevre illerde yaşayan vatandaşları panikletti.

    Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhurbaşkanımız valilerimizden bilgi aldı"

    "Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar.

    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin - Video

    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin #1

    "Hasarlı binalarda durmamak lazım"

    En son 06:50'de bir 4.3 artçı deprem yaşandı ve bu seviyelerde artçı sarsıntılarda, mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım ama bize şu ana kadar ağır hasarlı binalarla ilgili bir bilgi gelmedi.

    "Elektrik kesintilerinin bir bölümü kontrollü"

    Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor"

    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin #2

    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin #3


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