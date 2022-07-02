Petrol
111.39
2.16%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
326.313
2.53%
BTXN Coin
7.07
10.64%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Bakan Soylu: İki aile daha evladına kavuştu

    1000 günü aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinden 2'sinin daha evladına kavuşması üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünden söke söke aldılar." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Soylu: İki aile daha evladına kavuştu

    Diyarbakır annelerinin PKK terör örgütü tarafından dağlara kaçırılan evlatları için gerçekleştirdiği eylem 1000 günü aşkın süredir devam ediyor.

    2 aile daha çocuklarına kavuştu

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'den 2'sinin daha çocuklarına kavuştuğunu belirten bir açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.

    Bakan Soylu: İki aile daha evladına kavuştu #1

    "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek"

    Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Söke söke alıyoruz. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek!" dedi.

    Bakan Soylu: İki aile daha evladına kavuştu #2


    İlginizi Çekebilir

    Survivor şampiyonu Nisa'nın Barış'tan önceki sevgilisi ortaya çıktı!
    Medya

    Survivor şampiyonu Nisa'nın Barış'tan önceki sevgilisi ortaya çıktı!

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Antalya'da sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    Antalya'da sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

    Görüş Bildir