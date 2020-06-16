Bakan Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

Bakan Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

En Son Haber

İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun ilk kez atanan valilerle telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişmiş, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirmişti.

İLK KEZ VALİLİK YAPACAK İSİMLERLE TOPLANTI YAPILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.